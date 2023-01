Arresto Messina Denaro. Al polso un orologio di 30-35mila euro. Sue condizioni di salute compatibili con il carcere

- Advertisement -

AgenPress – “Al momento della cattura Matteo Messina Denaro indossava un orologio molto particolare, con un valore di 30-35mila euro”. Lo hanno detto i Carabinieri in conferenza stampa a Palermo.

“Ci è apparso in buona salute e di buon aspetto non ci pare che le sue condizioni siano incompatibili con il carcere”, ha detto l’aggiunto di Palermo Paolo Guido alla conferenza stampa. “Era di buon aspetto, ben vestito, indossava capi di lusso ciò ci induce a dire che le sue condizioni economiche erano buone”, ha aggiunto. “Ovviamente sarà curato come ogni cittadino ha diritto essere curato”.

“Messina Denaro non era armato né indossava alcuna protezione. Era in linea con il profilo del paziente medio che frequenta la clinica”.

“Abbiamo catturato l’ultimo stragista responsabile delle stragi del 1992-93”, ha detto procuratore di Palermo Maurizio De Lucia in conferenza stampa. “Siamo particolarmente orgogliosi del lavoro portato a termine questa mattina che conclude un lavoro lungo e delicatissimo”.

“Siamo particolarmente orgogliosi per questo lavoro che ci ha consentito di arrestate l’ultimo boss stragista di Cosa nostra. E’ un debito che la Repubblica aveva con le vittime della mafia che in parte abbiamo saldato”.