Arresto Matteo Messina Denaro. Non ha opposto resistenza. Applausi da parte dei pazienti della clinica ai Ros

- Advertisement -

AgenPress – Matteo Messina Denaro non ha opposto resistenza durante l’arresto. È quanto si apprende da fonti investigative. I Ros hanno dispiegare un ingente numero di forze per mettere in sicurezza la clinica a Palermo dove l’uomo è stato arrestato la scorsa notte.

Era in cura nella clinica Maddalena di Palermo da oltre un anno. “Bravi, bravi!”. Urla di incoraggiamento e applausi nei confronti dei carabinieri del Ros, da parte di decine di pazienti e loro familiari, hanno accompagnato l’arresto.

Messina Denaro è stato trasferito in una località segreta.

“Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato questa mattina al Ministro dell’Interno e al Comandante dell’Arma dei Carabinieri per esprimere le sue congratulazioni per l’arresto di Matteo Messina Denaro, realizzato in stretto raccordo con la Magistratura”.