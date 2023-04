Arera: prezzo del gas crescerà nei prossimi mesi

- Advertisement -

AgenPress. Secondo il presidente di Arera, Stefano Besseghini, in audizione alla Commissione Finanze della Camera, il prezzo del gas naturale, diminuito a partire da gennaio 2023 fino a marzo, ha recentemente nuovamente mostrato volatilità crescente e quotazioni per il terzo e quarto trimestre in rialzo (rispettivamente di più del 5% e del 15% rispetto alle quotazioni per il secondo trimestre).

“Il Parlamento raccolga il grido d’allarme lanciato dal presidente Besseghini e riveda il decreto legge n. 34 del 30 marzo, reintroducendo lo sconto ora vigente sugli oneri di sistema del gas, altrimenti, a parità di prezzo, vi sarà un aumento della bolletta pari, a regime, a 459 euro su base annua” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Una stangata che potrà essere solo parzialmente attenuata a partire da ottobre con un contributo in quota fissa che per ora, però, resta ignoto, e che sarà introdotto solo nel caso la media dei prezzi giornalieri del gas sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh” conclude Vignola.