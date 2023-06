Arcore. La salma di Berlusconi è arrivata a Villa San Martina. La Camera ardente allo Studio 20 di Cologno Monzese

- Advertisement -

AgenPress – Il carro funebre che trasporta il feretro dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, è arrivato poco fa a Villa San Martina, ad Arcore, in Brianza.

La Camera ardente allo studio 20 di Cologno Monzese, uno dei più grandi del Centro di Produzione Mediaset da dove vengono trasmessi numerosi programmi come ‘L’Isola dei famosi’. Nello stesso studio sono state registrate anche diverse serie televisive. Non è la prima volta che gli studi televisivi di Cologno Monzese sono la sede dell’ultimo saluto a personaggi noti. All’interno, ma non nello Studio 20, erano state allestite le camere ardenti anche di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.