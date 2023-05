Arabia Saudita. Zelensky ai leader arabi: tra voi ci sono persone che chiudono un occhio davanti alle sofferenze dell’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto ai leader arabi in Arabia Saudita che “qui tra voi” ci sono persone che “chiudono un occhio” davanti alle sofferenze dell’Ucraina, esortandole a “guardare onestamente”.

Il presidente siriano Bashar al-Assad ha partecipato al vertice della Lega araba per la prima volta in un decennio ed è stato ripreso dalla telecamera nella sala conferenze pochi minuti prima del discorso di Zelensky. La Siria è stata solo uno dei due soli paesi al mondo (insieme alla Corea del Nord) a riconoscere le annessioni dichiarate dalla Russia lo scorso anno di quattro regioni ucraine.

Parlando in inglese, Zelensky ha detto alle sue controparti: “Guardate quanta sofferenza hanno portato le guerre a lungo termine in Libia, Siria, Yemen, quante vite sono state sprecate da anni di combattimenti in Sudan e Somalia, in Iraq e Afghanistan”.

“Spero che la maggior parte di noi sia qui per amore della pace e della giustizia”.

“Anche se ci sono persone qui al vertice che hanno una visione diversa della guerra, della nostra terra, definendola un conflitto, sono sicuro che possiamo essere tutti uniti nel salvare le persone dalle gabbie delle prigioni russe. Purtroppo c’è chi nel mondo, e qui tra voi, chiude un occhio davanti a quelle gabbie e annessioni illegali».

“E io sono qui in modo che tutti possano dare uno sguardo onesto, non importa quanto i russi cerchino di influenzare. Ci deve essere ancora indipendenza. E voglio ringraziare l’Arabia Saudita, voglio ringraziare la maggior parte di voi, per aver sostenuto [impercettibili] le posizioni internazionali e la Carta delle Nazioni Unite”.

Zelensky ha portato con sé il leader del popolo tartaro di Crimea, Mustafa Dzhemilev, in questo viaggio a Gedda, in Arabia Saudita.

“Sono anche sicuro che tutte le vostre nazioni capiranno la chiamata principale che voglio lasciare qui a Jeddah, una nobile chiamata a tutti voi, per aiutare a proteggere la nostra gente, compresa la comunità musulmana ucraina”, ha detto. “Con me qui c’è Mustafa Dzhemilev, il leader del popolo tartaro di Crimea, uno dei popoli indigeni dell’Ucraina, la cui casa è la Crimea, il centro della cultura musulmana in Ucraina”.

“Per secoli i tatari di Crimea sono stati, e dovrebbero rimanere, parte integrante e forte della comunità musulmana del mondo”, ha aggiunto Zelensky. “Ma la Crimea è stata la prima a subire l’occupazione russa. E fino ad ora, la maggior parte di coloro che sono soggetti a repressione nella Crimea occupata sono musulmani”.

Dall’invasione su vasta scala di Mosca nel febbraio 2021, l’Ucraina ha lanciato numerosi attacchi contro le posizioni russe in Crimea, che era stata precedentemente annessa da Mosca nel 2014 ed è attualmente sotto il controllo del Cremlino .

Zelenskyj ha ripetutamente promesso di liberare la Crimea, che secondo lui rimane “parte del popolo e della società ucraina”.

Zelensky ha anche incontrato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e lo ha ringraziato per averlo invitato al vertice arabo.

Ha detto che durante il loro incontro bilaterale, aveva delineato la formula di pace ucraina, che richiede il ritiro delle forze russe da tutte le parti dell’Ucraina, inclusa la Crimea.

Ha anche notato il ruolo saudita nel mediare il rilascio di 10 prigionieri di guerra stranieri dalla prigionia russa. “Siamo interessati a continuare gli sforzi congiunti per rilasciare le persone”.