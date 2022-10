Arabia Saudita. Mohammed bin Salman telefona a Zelensky e promette aiuti per 400mln di dollari

AgenPress – Il principe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz ha telefonato oggi al Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy.

Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale SPA. Il principe ha sottolineato “la posizione del regno di sostenere tutto ciò che contribuirà alla riduzione dell’escalation e la volontà del regno di continuare gli sforzi di mediazione”.

A settembre Ryad aveva svolto un inaspettato ruolo di mediatore, portando a uno scambio di prigionieri tra Mosca e kyiv. La guerra in Ucraina, tuttavia, ha alimentato le tensioni tra Arabia Saudita e Stati Uniti, con il regno che si rifiuta di aumentare la produzione di petrolio poiché Washington avrebbe voluto alleviare la crisi energetica derivante dal conflitto. Riad è stata anche oggetto di crescenti critiche da parte degli Stati Uniti in seguito alla decisione dell’OPEC, con l’Arabia Saudita in primo luogo ma anche la Russia e altri alleati, di ridurre drasticamente la produzione, il che potrebbe spingere ancora più in alto i prezzi dell’energia.

Zelensky ha ringraziato il principe per la decisione di offrire un ulteriore pacchetto di aiuti umanitari per l’Ucraina per un importo di (400 milioni di dollari) che contribuirà ad alleviare le sofferenze dei cittadini ucraini a seguito della crisi. Ha sottolineato che queste iniziative di aiuto umanitario sono la prova della volontà del Principe Ereditario di alleviare la sofferenza umana del popolo ucraino, che non dimenticherà mai e che dimostra l’amicizia dell’Arabia Saudita con l’Ucraina.

