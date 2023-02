Approvato in Consiglio dei ministri il ddl sull’Autonomia differenziata. Calderoli: “E’ un giorno storico! “

- Advertisement -

AgenPress. “Con il via libera in Cdm inizia ufficialmente il percorso del disegno di legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata, è un giorno storico! Una riforma necessaria per rinnovare e modernizzare l’Italia, nel segno dell’efficienza, dello sviluppo e della responsabilità.

L’Italia è un treno che può correre se ci sono Regioni che fanno da traino e altre che aumentano la propria velocità, in una prospettiva di coesione. Dopo l’ok compatto del Governo, lavoriamo insieme a Regioni ed enti locali con l’obiettivo di far crescere tutto il Paese e ridurre i divari territoriali”.

E’ quanto ha dichiarato, in una nota, il ministro per le Autonomie, Roberto Calderoli.