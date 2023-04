Appello Kuleba agli imprenditori italiani. “Venite in Ucraina il prima possibile. Vinceremo questa guerra”

- Advertisement -

AgenPress – “L’Ucraina diventerà membro dell’Ue e questo succederà quanto prima. Mercato unico e valori comuni. Prima questo avverrà e prima ne trarrete tutti beneficio” ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, parlando alla Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina a Roma, alla quale stanno prendendo parte circa mille imprese italiane e ucraine.

“L’Ucraina vincerà questa guerra e ripristineremo l’integrità territoriale del nostro Paese. Non ci fermeremo finché non sarà raggiunto questo obiettivo”.

“L’interesse dimostrato dalle imprese italiane è la notizia migliore che potessimo ricevere atterrando a Roma. Ringrazio le istituzioni e le aziende per essere al fianco dell’Ucraina e per un impegno di lunga durata. I contatti tra i nostri governi sono più dinamici che mai”, ha detto ancora Kuleba, invitando gli imprenditori a venire “in Ucraina il prima possibile, non considerate la guerra come un ostacolo al vostro lavoro di imprenditori”

In una intervista a Sky TG24 ha specificato: “Dopo la nostra vittoria, l’Ucraina diventerà il più grande cantiere europeo dalla Seconda guerra mondiale. Chi prima arriva, meglio alloggia e potrà beneficiare di più rispetto a chi arriverà dopo. Vogliamo che il legame tra italiani e ucraini funzioni, l’evento di oggi è stato molto utile”.