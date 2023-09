Aperte le iscrizioni per la terza edizione Festival della Canzone Cristiana

- Advertisement -

AgenPress. “È quasi tutto pronto per la terza Edizione del Sanremo Cristian Music Festival 2024. Il Festival ha avuto un’evoluzione positiva sia per la qualità delle canzoni, sia per la bravura degli interpreti.

“Anche per questa edizione sarà mia cura selezionare voci di rilievo e canzoni di prestigio” – ha dichiarato il Direttore artistico del Festival della Canzone Cristiana Fabrizio Venturi -.

Le iscrizioni, come per le passate edizioni, dovranno pervenire dal 1° settembre al 15 dicembre 2023 alla Segreteria del Festival info@sanremofestivaldellacanzonecristiana.it, attenendosi scrupolosamente al regolamento, che i candidati trovano già online sul sito del festival. www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it

Il Festival della Canzone Cristiana si svolgerà dal 7 al 9 febbraio 2024, come nelle due passate edizioni, negli stessi giorni in cui si svolge il Festival della Canzone Italiana.

Sarà un Festival nel Festival, una staffetta musicale.

Il Festival della Canzone Cristiana è stato a Kiev, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, portando il messaggio di pace di Papa Francesco.

L’intento e lo spirito sono gli stessi delle precedenti edizioni, ossia realizzare un connubio creativo tra la canzone e la fede e tra la canzone e la lode a Dio.

E’ stata scelta la città di Sanremo, città dei fiori, in quanto luogo che meglio rappresenta l’Italia musicale.

Il grande successo raggiunto dal Festival della Canzone Cristiana ha spalancato le porte a molti artisti della Christian music italiana, dando voce, per la prima volta, a questo genere musicale anche in Italia, che è diventato la prima vetrina della musica cristiana, vero e proprio Festival Cristian Music non inquinato dalla partecipazione di artisti appartenenti ad altri generi, come avviene, invece, in altri eventi similari.

Il Festival si terrà in una location prestigiosa, arricchita da una ricca scenografia, e sarà trasmessa in diretta nazionale da una nota emittente TV, il cui nome gli organizzatori comunicheranno più avanti.

Radio Matera, sorella di Radio Maria, sarà la radio ufficiale del Festival.

E’ stato concluso anche un accordo con un network radiofonico italiano.

Per certo sappiamo che Fabrizio Venturi ha scelto di essere affiancato ancora una volta da Daniela Fazzolari, brava e bella attrice di Centovetrine e Don Matteo.