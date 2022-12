Anzio. Grave incidente nella notte. Auto si schianta contro un albero: morte due ragazze di 21 e 22 anni

- Advertisement -

AgenPress – Due ragazze, entrambe ventenni, sono morte in un incidente stradale avvenuto questa notte ad Anzio, centro del litorale laziale. Il fatto è avvenuto in via della Pineta, l’auto su cui viaggiavano le due giovani è andata a sbattere contro un albeSul posto mi vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri.

I vigili del fuoco sono intervenuti insieme ai sanitari del 118.

L’auto era accartocciata su se stessa e i pompieri hanno estratto dalle lamiere i corpi di due ragazze di 20 anni. Sull’asfalto non sarebbero presenti segni della presenza di una seconda autovettura.

L’auto è stata trovata da una pattuglia di Carabinieri della Tenenza di Ardea che in transito in zona l’ha notata. La conducente aveva 22 anni, la passeggera 21.L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte. Le cause sono in corso di accertamento ma al momento si esclude che possano essere state coinvolte altre auto. I corpi delle due ragazze sono stati trasportati al policlinico di Tor Vergata per le autopsie.