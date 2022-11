Antitrust: sanzione da 1,4 mln a Poste

AgenPress. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un’istruttoria nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e ha irrogato una sanzione di 1,4 milioni di euro in riferimento alla sua attività di collocamento e di gestione dei Buoni Fruttiferi Postali.

“Bene, era ora! I comportamenti di Poste Italiane sui buoni postali sono da anni a dir poco inqualificabili. Troppo spesso per ottenere giustizia si deve agire in giudizio, cosa che purtroppo non tutti i consumatori fanno, finendo così per rinunciare alle loro giuste pretese“ afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“In questo caso, poi, perdere capitale e interessi solo per una dimenticanza, grida vendetta al cielo. Ora speriamo che il consumatore sia correttamente informato e vigileremo perché questo accada” conclude Dona.