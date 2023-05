Antitrust: NTV potrà vendere biglietti treni regionali

- Advertisement -

AgenPress. Il Codacons accoglie con soddisfazione la notizia giunta dall’Antitrust secondo cui Italo-Ntv potrà vendere i biglietti del servizio regionale e Intercity di Trenitalia in combinazione con i propri servizi ad alta velocità.

“Qualsiasi novità che va nella direzione di facilitare la vita agli utenti, aumentare i servizi e favorire la concorrenza è sempre positiva, specie nel settore ferroviario utilizzato ogni giorno da milioni di italiani – afferma il presidente Carlo Rienzi – Grazie agli impegni assunti da Trenitalia, i viaggiatori che devono spostarsi in treno lungo la penisola avranno una possibilità in più per acquistare combinazioni di biglietti Av, Intercity e regionali. Questo consentirà di accorciare i tempi semplificando le procedure di acquisto e migliorando i servizi resi all’utenza”.

“L’importante è che ai viaggiatori che acquistano biglietti Trenitalia attraverso i servizi Italo non sia applicato alcun costo aggiuntivo, balzello o commissione, che rappresenterebbe un danno economico oltre che una beffa per i consumatori” – conclude Rienzi.