Antimafia, Mirabelli (PD): buona notizia l’istituzione della Commissione Bicamerale

AgenPress. “L’approvazione definitiva della legge istitutiva della Commissione Parlamentare Antimafia è una buona notizia. Ora serve lavorare dimostrando che la lotta alle mafie è una priorità e un impegno di tutto il Parlamento.

La Commissione Antimafia deve essere uno strumento per capire come cambiano le mafie e adeguare le norme per contrastare un fenomeno ormai radicato in tutto il Paese, che aggredisce l’economia legale e ha ormai una dimensione internazionale”.

Lo scrive su Facebook il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd al Senato.