Annunziata, Sgarbi: “In Europa avrà solo un buono stipendio, non faccia il mio stesso errore”

Nomine Rai: “Meloni ha agito come Draghi”

AgenPress. “Andare al Parlamento Europeo è una malinconia, che non consiglio a nessuno. È come chi va sul Mar Baltico e pensa di poter far festa come in Sardegna. Lucia così si prenderà solo un buono stipendio. Sia io, che Santoro e Gruber abbiamo trovato che era meglio restare in Italia”.

È il consiglio di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura a Lucia Annunziata, dimessasi dalla Rai. L’esponente del governo Meloni, in un’intervista rilasciata al quotidiano L’Identità, interviene anche sulle recenti nomine Rai.

“I nuovi direttori – sostiene – sono tutte persone capaci”. Per il critico d’arte Meloni ha agito come Draghi. “L’allineamento tra il governo e Sergio è lo stesso che c’era tra il precedente premier e Fuortes.

Non essendoci più un esecutivo tecnico, come non immaginare una distribuzione di alcune figure nelle aree di informazione che hanno una posizione politica. È stato così da quando ero bambino”.