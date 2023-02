Annalena Baerbock (ministra degli Esteri della Germania): “La Russia deve smettere di combattere”

- Advertisement -

AgenPress. La Russia deve smettere di combattere. Speriamo che questo sarà l’appello proveniente anche dalla Cina la prossima settimana, quando presenteranno il loro programma di pace: consigliare la Russia di smettere di combattere! Solo in questo modo la guerra finirà.

Ma se, per la Cina, l’Ucraina deve smettere di difendersi, e questa potrebbe essere un’opzione, allora per l’Ucraina è finita. E non possiamo accettarlo, perché allora anche lo statuto delle Nazioni Unite sarebbe finito”.

E’ quanto dichiara, in una nota Annalena Baerbock inistra degli Esteri della Germania durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco.