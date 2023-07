Animali esotici. Associazioni, incontro al MASE

- Advertisement -

AgenPress. “Pur nella necessità di salvaguardia della biodiversità e del benessere animale, nella prevenzione della diffusione di zoonosi e nella cautela per la pubblica incolumità, occorre tenere in considerazione le sollecitazioni avanzate da appassionati, allevatori amatoriali ed attività commerciali del settore, e del mondo dell’associazionismo presente ieri al Ministero”: così il Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica Claudio Barbaro che ha incontrato al MASE una vasta delegazione, attraverso l’impegno della Associazione “EmaF” (Esotici ma Familiari).

Le associazioni hanno esposto tematiche riguardanti uccelli, pesci, rettili e piccoli mammiferi che milioni di italiani accolgono nelle proprie case che – hanno sottolineato – non sono in via di estinzione e che sono stati allevati nel nostro Paese senza rischi per la salute e l’ambiente.

L’incontro è stato richiesto alla luce delle deleghe affidate al Sottosegretario, fra cui le attività del Governo in materia di tutela della biodiversità e, in particolare, quelle relative alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari.

Vari i temi del confronto nel quadro complessivo del settore degli animali esotici e selvatici, in particolare quello della detenzione e riproduzione degli animali esotici, il futuro della falconeria, le incertezze per il comparto produttivo di allevatori e rivenditori, la normativa in materia di liste “positiva” e “negativa” degli esotici, lo sviluppo della ornitologia, i controlli sanitari e le preoccupazioni sulla anagrafe.

Il Sottosegretario ha garantito il proprio interessamento personale, nell’auspicio di addivenire ad una normativa che sappia bilanciare tutti gli interessi in campo.