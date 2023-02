Anarchici, Ten. Col. Gianfranco Paglia: gesto vergognoso all’Altare della Patria

- Advertisement -

AgenPress. L’inqualificabile gesto da parte di anarchici che oggi hanno preso d’assalto l’Altare della Patria, pone una riflessione sul grado d’inciviltà in cui siamo arrivati. Capisco le manifestazioni e la libertà di farlo, ma lanciare lacrimogeni ed esporre uno striscione sull’Altare della Patria, luogo solenne dei nostri Caduti che hanno combattuto anche per la libertà e sicurezza di chi oggi protesta, affinché venga revocato il 41 bis all’anarchico Cospito non solo è un gesto vergognoso, ma è uno schiaffo alla Nazione e ai tanti italiani che nel nome della Patria hanno sacrificato la propria vita. Spero che al più presto il governo centrale riesca a identificare questi personaggi che hanno superato il limite della decenza umana.

Lo ha scritto sulla sua pagina facebook il Ten. Col. Paglia, consigliere del Ministro della Difesa.