Ambasciatore Usa accusa il Sudafrica di fornire armi e munizioni alla Russia. Replica: “accuse esplosive e deludenti”

AgenPress – L’ambasciatore degli Stati Uniti in Sud Africa ha accusato il governo sudafricano di aver consegnato armi e munizioni a una nave da carico russa sanzionata alla fine dell’anno scorso, hanno detto i media locali.

“Tra le cose che abbiamo notato c’era l’attracco della nave da carico nella base navale di Simon’s Town tra il 6 e l’8 dicembre 2022, che siamo sicuri abbia caricato armi e munizioni su quella nave a Simon’s Town mentre tornava in Russia ”, ha detto l’ambasciatore Reuben Brigety II ai media locali.

“Siamo fiduciosi che le armi siano state caricate su quella nave, e scommetterei la mia vita sull’accuratezza di tale affermazione”, ha detto anche l’ambasciatore in un video rilasciato da Newzroom Afrika, un canale di notizie locale che era anche al briefing.

“L’armamento dei russi è estremamente grave e non riteniamo che questo problema sia risolto e vorremmo che il Sudafrica iniziasse a praticare la sua politica di non allineamento”,

La presenza della misteriosa nave da carico “Lady R” ha causato significative speculazioni quando ha attraccato alla base navale di Simon’s Town vicino a Città del Capo nel dicembre dello scorso anno. Le navi mercantili attraccano abitualmente al porto civile di Città del Capo, non alla base navale.

All’epoca, il membro del parlamento dell’opposizione e ministro ombra della Difesa Kobus Marais ha dichiarato che le merci sono state scaricate dalla nave e caricate sulla nave durante le ore notturne e ha chiesto risposte al governo.

L’Office of Foreign Assets Control del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto la Lady R alla sua lista di sanzioni nel maggio dello scorso anno per presunte spedizioni di armi, insieme a una miriade di altre navi mercantili battenti bandiera russa.

La presidenza sudafricana ha definito le accuse esplosive “deludenti” e ha avvertito che le osservazioni “minano lo spirito di cooperazione e partnership” tra i funzionari del governo statunitense e sudafricano che avevano discusso la questione.

L’ufficio del presidente Cyril Ramaphosa ha dichiarato in una dichiarazione giovedì scorso che non è stata fornita alcuna prova a sostegno di queste accuse e che il governo ha pianificato di avviare un’inchiesta indipendente sulla questione.