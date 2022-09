Alluvione Marche. Prosegue il lavoro della Lav in soccorso degli animali

AgenPress – Proseguono le operazioni di soccorso agli animali nelle zone colpite dall’alluvione. Il tempo sembra ormai migliorato, ma i danni sono ingenti e si continua a camminare nel fango.

Ieri l’unità di emergenza LAV e i nostri volontari di Ancona hanno soccorso 4 oche e 1 gallina, trasportandole in una clinica veterinaria perché si trovavano in condizioni critiche, e si sono presi cura di 2 cani, trasferiti temporaneamente in un rifugio, perché la loro casa era stata alluvionata e il proprietario non sarebbe riuscito a occuparsene.

Oggi ci dedicheremo nuovamente a loro e, se gli animali potranno essere dimessi, li trasferiremo in nuove sistemazioni altrettanto accoglienti, identificate in queste ore.