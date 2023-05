Alluvione in Emilia-Romagna. Conte: “L’aiuto ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese colpite sia rapido e più consistente”

AgenPress . Aspettiamo di leggere il decreto del Governo sull’alluvione in Emilia-Romagna. Il Movimento 5 Stelle in Parlamento metterà in campo il massimo dell’impegno affinché l’aiuto ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese colpite sia rapido e più consistente.

Dalle anticipazioni che leggiamo, fra le misure che verranno messe in campo ci sono la cassa integrazione in deroga, contributi a fondo perduto per gli autonomi, il potenziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Esattamente le stesse misure di emergenza che il nostro Governo aveva messo in campo per far fronte all’emergenza Covid, mentre l’attuale maggioranza si limitava a contestare, promettendo mille euro con un click sul conto corrente delle persone. Bene.