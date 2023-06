Alleanza tra Ppe e conservatori, Rotondi: “Meloni può realizzare il sogno di Berlusconi”

- Advertisement -

AgenPress. “Una nuova maggioranza tra popolari e conservatori era il sogno di Berlusconi. Meloni può realizzarlo. Non stiamo parlando di un’alleanza tra estremisti”. “Il Ppe ha sempre ragionato col pallottoliere. Ha visto dove andavano i numeri e ha stretto alleanze conseguenti. Del resto, la matrice democristiana c’è e c’è sempre stata. Il fatto che Meloni presieda i conservatori ed è una commensale già attiva nel tavolo, poi, aiuta in tal senso. Sfugge ai più in Italia che a Bruxelles e Strasburgo hai maggiore confidenza con chi conosci. Giorgia Meloni è stata deputata europea, ma soprattutto è presidente di un partito che sta dentro l’arco costituzionale europeo. Sono i conservatori, non gli estremisti. La premier è agevolata nel costruire dialoghi. Avere, poi, come vice Tajani, è certamente un aiuto in più”.

Rotondi: “Forza Italia divisa tra meloniani e ultras meloniani, le fughe verso Renzi un’invenzione”

“Mi sembra che Forza Italia sia divisa tra meloniani e ultras meloniani. Le fughe verso Renzi sono solo un’invenzione giornalistica. Nessuno vuole andare verso Italia Viva”. “I simpatizzanti di Silvio non sono solo in Forza Italia. Il berlusconismo è un valore condiviso”.

Rotondi replica a Conte e Schlein: “L’impegno per un’ecologia sostenibile è un valore conservatore”

“L’ambientalismo, inteso come massimalismo ecologista, per fortuna, è una cosa di sinistra. L’impegno per una ecologia sostenibile, al contrario, è un valore conservatore e popolare”. Gianfranco Rotondi replica a Conte e Schlein per cui la maggioranza non è abbastanza attenta sulle questioni ecologiste.

E’ quanto dichiara l’On. Gianfranco Rotondi, leader di Verde è Popolare nonché deputato del gruppo di FdI in un’intervista al quotidiano L’Identità.