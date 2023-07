Allarme Ocse, Bonanni: “Aumentiamo innanzitutto gli stipendi dell’Italia che produce”

- Advertisement -

AgenPress. “Sono anni che in Italia non vengono retribuiti merito e competenze. L’ultima analisi dell’Ocse è solo l’ennesima doccia fredda. In un periodo così difficile, bisognerebbe premiare il Paese che produce. Altrimenti non ci dobbiamo lamentare che i giovani volenterosi e qualificati vanno via, mentre quelli che non lo sono preferiscono stare davanti al bar, prendersi il reddito di cittadinanza e non andare a fare la stagione, come facevano i genitori e i nonni che adesso li mantengono.

Altrimenti non dobbiamo meravigliarci che siamo superati dagli sloveni. Quando vengono in vacanza nello stivale, oggi noi siamo i poveri e loro i ricchi. Questa è la realtà”.

A dirlo Raffaele Bonanni, ex segretario generale della Cisl.