Alexey Navalny: “non c’è minaccia più grande per la Russia del regime di Putin”

AgenPress – “Dal 1 giugno anche la radio è spenta nella mia cella. Non posso vedere altre persone, e quando lo faccio non mi è permesso parlare con loro.

Così, quando sono entrato in aula e in aula e gli avvocati mi hanno chiesto: “Come è andata per te la legge marziale? “, pensavo fosse una specie di nuovo scherzo o meme internet che non mi aveva ancora raggiunto”. Lo ha dichiarato l’oppositore russo in carcere Alexei Navalny via Twitter, esprimendosi per la prima volta dalla tentata rivolta della milizia Wagner contro Mosca.

“E quando, un minuto dopo, mi parlavano del sequestro di Rostov, degli elicotteri abbattuti, e della colonna armata diretta a Mosca per “uccidere quel bastardo di Shoigu”, e anche gli ufficiali giudiziari mascherati ascoltavano e annuivano, continuavo ad aspettarmi che qualcuno gridasse improvvisamente “Tu mi hanno preso in giro”!

Ma nessuno l’ha fatto.

Invece è entrato il procuratore e abbiamo continuato il processo in cui sono accusato di aver costituito un’organizzazione per rovesciare il Presidente Putin con mezzi violenti.

Ascoltando queste accuse, ho guardato la foto di un blocco stradale con un lanciagranate nel quartiere Yasenevo di Mosca.

Ho letto di come Putin e gli altri sono fuggiti da Mosca.

Ho guardato la foto del deposito di petrolio in fiamme a Voronezh.

Ascoltando come gli ACF siano estremisti pericolosi per il paese, leggo di come un gruppo di truppe russe “ha preso posizione sul fiume Oka” per difendersi da un altro gruppo di truppe russe.

Così ho continuato ad aspettare che la procura in persona scoppiasse finalmente a ridere e gridare: è tutto uno scherzo, dovevi vedere la tua faccia, Navalny!

Ma lei era assolutamente seria.

Quanto a quello che è successo, non lo capisco bene come tutti gli altri.

Ma alcune cose le capisco:

1. Non c’è minaccia più grande per la Russia del regime di Putin. Non è stato l’Occidente o l’opposizione ad abbattere elicotteri russi sulla Russia. Non è stata l’ACF a portare la Russia sull’orlo della guerra civile (su cui forse ci stiamo ancora ritrovando). È stato Putin personalmente a fare questo, vi ricordo che ha graziato personalmente tutti quei detenuti che stavano andando ad assassinare Shoigu e chiunque altro volessero uccidere.

2. Il regime di Putin è così pericoloso per il paese che anche il suo inevitabile crollo creerebbe la minaccia di una guerra civile. Ora abbiamo capito per certo: il branco di sostenitori di Putin è pronto a iniziare una guerra di tutti contro tutti in qualsiasi momento. Ecco perché è fondamentale per tutti noi ricordare che qualsiasi transito di potere post-Putin deve essere legato a libere elezioni.

3. Nel momento in cui le colonne militari erano in viaggio per conquistare Mosca, nessuno si è alzato per difendere Putin, la nazione non si è unita intorno a lui. Non sappiamo (ancora) esattamente quanto Prigozhin e le sue idee siano popolari con le truppe, ma è probabile che Putin sia ancora meno popolare lì. Almeno nelle unità di combattimento.

4. Il fatto che la guerra di Putin possa rovinare e disintegrare la Russia non è più una drammatica esclamazione.

5. Questo è ovvio, ma comunque va ripetuto più e più volte. Non sono la democrazia, i diritti umani e il parlamentarismo che rendono il regime debole e provocano tumulti. Sono i dittatori e l’usurpazione del potere che portano al disordine, al governo debole e al caos. Lo è sempre stato”.