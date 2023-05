Alemanno: “non sono antifascista, 30% italiani la pensa come me”. Critiche a Meloni

- Advertisement -

AgenPress – “Non sono antifascista e, secondo i sondaggi, il 30% degli italiani la pensa così. Non siamo affatto fascisti e non vogliamo la dittatura, crediamo nei principi fondamentali della Costituzione e della democrazia. Ma l’antifascismo ha rappresentato tante cose, alcune delle quali obiettivamente non le possiamo condividere. Ho due miei amici intimi uccisi in nome dell’antifascismo militante”.

Lo ha detto Gianni Alemanno a Otto e mezzo, su La 7, lanciando critiche anche a Giorgia Meloni. “Non condivido la posizione sulla guerra di Meloni e un eccessivo appiattimento nei confronti dell’America e dell’Europa. Credo ci debba essere più spazio per una destra sociale e sovranista, non mi riconosco in nessun partito politico. Pensiamo a un partito futuro, spero che Fdi ci ripensi e ritrovi le sue radici sociali e sovraniste”.