Alemanno: “Meloni più atlantista della Dc”

AgenPress. “Meloni ha scelto di fare il governo più atlantista della storia della Repubblica. Neanche ai tempi della Democrazia Cristiana si vedeva così tanta sottomissione.

Il problema è che ciò sta accadendo proprio nel momento in cui l’atlantismo decade. C’è un mondo multipolare che avanza, come d’altronde stiamo vedendo in questi giorni con l’assemblea Brics e di cui l’Italia non può non tener conto. La sua scelta, quindi, è contraria all’interesse nazionale”.

A dirlo Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma e fondatore del neonato Forum per l’Indipendenza Italiana in un’intervista al quotidiano L’Identità.