Alda Boscaro, artista trevigiana, espone a “Fantasmagorie” mostra collettiva al Museo Irpino

AgenPress. Per favorire la voglia di godere delle bellezze dell’arte e accrescere consuetudine di dedicarsi alla cultura, la Provincia di Avellino con il Coordinamento Tecnico Scientifico del Museo Irpino e della Biblioteca “S. e G. Capone”, in collaborazione con artisti, associazioni e gallerie d’arte, locali e non, propongono un ricco programma di mostre per un pubblico sempre più vasto e diversificato.

10 mostre, per un intero anno, occuperanno le sale espositive del Museo Irpino nella suggestiva cornice del Carcere borbonico di Avellino.

Dal 4 al 26 agosto sarà visitabile Fantasmagorie, una collettiva curata dall’Associazione ARTEUROPA, che vedrà la partecipazione di 40 artisti di spessore internazionale: un’ampia panoramica sull’ arte contemporanea con un forte impatto emozionale.

A partire da Alda Boscaro, pittrice trevigiana che da oltre trent’anni descrive i cambiamenti e i disagi della società contemporanea attraverso il corpo femminile incastonato in una logica di figure geometriche.