Alabama. Spari ad una festa di compleanno tra adolescenti. Almeno sei morti e decine di feriti

AgenPress – La tragedia è avvenuta attorno alle 10.30 di sabato 15 aprile 2023, a Dadeville. Si tratta di una piccola cittadina da poche migliaia di abitati situata nella contea di Tallapoosa dello Stato dell’Alabama.

Dalle prime informazioni, per causa ancora da chiarire ma che sembrano coinvolgere un litigio, ad una festa di compleanno tra adolescenti sono iniziati gli spari. Non è chiaro in quanti abbiano sparato o se si tratti di un singolo che ha aperto il fuoco.

I fatti si sono verificati allo studio di danza Mahogany Masterpiece e sono iniziati a trapelare i primi bilanci, drammatici, sui morti e i feriti.

Le fonti locali dell’Alabama riferiscono che al momento sarebbero almeno 6 i morti. Questo il numero di corpi che è stato contato sull’asfalto nei pressi del luogo dove è avvenuto l’ennesimo mass shooting della storia statunitense.

A questi, andrebbero aggiunti poi almeno 20 feriti. Tuttavia, le autorità non hanno ancora confermato i dati ufficiali sulle vittime dell’accaduto: alcuni testimoni riferiscono che il bilancio potrebbe essere anche più grave.

Numerosi parenti delle vittime (la maggior parte dei quali sarebbero adolescenti secondo alcuni testimoni) sono stati visti in lacrime sulla scena del crimine.

Diverse le testimonianze di chi si è recato nei pressi dell’ospedale Lake Martin, nelle ore dopo la tragedia. Il pastore della chiesa battista locale, riferisce BNO News, ha scritto su Facebook: “Il mio cuore è distrutto, son rimasto fuori dall’ospedale a vedere le famiglie distrutte mentre scoprono che hanno sparato ai loro figli, o peggio sono morti”.