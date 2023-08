Al via l’addestramento di piloti ucraini di F-16 sul suolo americano

- Advertisement -

AgenPress. La Casa Bianca ha affermato che gli Stati Uniti sono “pronti” all’addestramento di piloti ucraini di F-16 sul suolo americano. Tuttavia, questo processo potrebbe richiedere del tempo.

Il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, parlando ai giornalisti, ha detto che “ci vorrà del tempo prima che i jet possano presentarsi in Ucraina e che vengano integrati nella flotta aerea ucraina”.

Il 9 agosto, il Pentagono ha confermato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden “ha dato il via libera” per consentire e sostenere l’addestramento dei piloti ucraini a pilotare caccia F-16.

“Il motivo per cui lo stiamo facendo fa parte di uno sforzo più lungo e più ampio per assicurarci di continuare a migliorare l’autodifesa e le capacità militari ucraine a lungo termine”, ha detto Kirby alla stampa. Oltre al trasferimento di aerei e all’addestramento dei piloti, gli alleati ucraini hanno dovuto anche organizzare “tutti gli sforzi logistici e di sostegno necessari per avere aerei moderni come l’F-16 nella propria flotta”.

Solo sei piloti, che rappresentano circa la metà di uno squadriglia, si sottoporranno al primo ciclo di addestramento, secondo quanto riferito da due funzionari ucraini. Altri due piloti sono stati identificati come candidati di riserva.