Al Regina Elena assegno da 28 mila euro ricavato del concerto di beneficenza “Musica per Clo”

- Advertisement -

Claudia Arvati (Clo), corista dei big della musica italiana

AgenPress. È stato consegnato oggi al Regina Elena un assegno da 28 mila euro, il ricavato della serata di beneficenza in ricordo di Claudia Arvati, nostra paziente e corista di punta per molte star della musica italiana. Alla presenza del direttore generale degli IFO Marina Cerimele, del direttore della Breast Unit Roy De Vita, amico di Claudia e uno dei primi a essere informato della malattia, delle infermiere dell’Istituto Regina Elena che hanno seguito l’artista durante la malattia, e di amici e colleghi di Claudia e Mario Calabresi della GGD, Società di Gigi D’Alessio che ha curato tutti gli aspetti organizzativi, è avvenuta in mattinata la “consegna” dell’assegno di beneficenza.

“Voglio ringraziare tutti gli organizzatori di questo evento – ha evidenziato Marina Cerimele, direttore generale IFO – Grazie di cuore per l’impegno e il risultato ottenuto in pochissimo tempo.”

“Il nostro intento – hanno sottolineato i colleghi presenti – è che possa diventare un appuntamento annuale ”. Per tenere fan e amici aggiornati è stata anche creata una pagina FB e Instagram “Musica per Clo”

Ricordiamo che come desiderato da Claudia, il 31 marzo u.s. all’Auditorium Parco della Musica si è svolto l’evento “Musica per Clò”, concerto di beneficenza a favore dei nostri Istituti, andato sold out in pochissime ore. Un concerto per ricordare il suo talento, la sua professionalità e la sua meravigliosa voce, con la partecipazione di Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni, Renato Zero e Gigi D’Alessio.

Grazie al grande successo dell’evento i soldi raccolti e devoluti alle attività cliniche e di accoglienza dell’Oncologia Medica 1 dell’Istituto Regina Elena verranno finalizzati per iniziative a favore dei pazienti.