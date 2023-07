Al Mimit la prima riunione del Comitato Attrazione Investimenti Esteri (CAIE)

- Advertisement -

Urso: “L’Italia è Paese in cui investire oggi”

AgenPress. Si è svolta oggi, presso il Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, la riunione del Comitato Attrazione Investimenti Esteri (CAIE).

Alla riunione, presieduta dal ministro Adolfo Urso nella veste di presidente del CAIE, hanno partecipato il Ministro delle Riforme Istituzionali, Elisabetta Casellati, il Viceministro delle imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, e i sottosegretari Lucia Albano (MEF) e Maria Tripodi (MAECI) e rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell’Ice, di Invitalia, di Sace e di Cassa Depositi e Prestiti.

Durante la riunione, la prima da quando è stata costituita la nuova segreteria tecnica, è stata presentata la struttura operativa del Comitato e sono stati illustrati i principali progetti di investimento attualmente allo studio del CAIE.

Durante il suo intervento di apertura dei lavori il ministro Urso ha evidenziato l’importanza del rinnovamento del Comitato e del suo ruolo. “Finalmente – ha commentato Urso – grazie ai nuovi strumenti introdotti, come lo Sportello Unico, ora possiamo intervenire e se è necessario sostituirci in caso di inerzie burocratiche da parte delle singole Amministrazioni. Inoltre la struttura organizzativa di questo Comitato, che vede rappresentanti di ministeri chiave, mostra la piena compattezza di questo esecutivo. Vogliamo mostrare – ha concluso – che l’Italia è il miglior Paese in cui investire oggi”.