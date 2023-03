Al Campidoglio l’Italia del Merito

- Advertisement -

Premiati oggi 25 Investitori istituzionali che hanno maggiormente contribuito a creare valore per “il Sistema Italia

AgenPress. La dodicesima edizione della kermesse “Italia del Merito” ideata dalla giornalista Katia la Rosa e in collaborazione con Ever in Art® si è tenuta oggi presso la Promototeca del Palazzo del Campidoglio a Roma; con il Patrocinio dell’Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento Europeo e della Presidenza dell’Assemblea Capitolina, alla presenza del Premio Nobel per la Pace Riccardo Valentini, guru nelle analisi sul climate change, oltre ad alti rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, personalità pubbliche.

Per la premiazione, Ever in Art ha messo a disposizione un’edizione limitata di 35 opere d’arte realizzate appositamente per l’evento dall’artista Marco Nereo Rotelli, che sono state donate ai vincitori.

Tra gli ospiti dell’evento il divulgatore tecnologico (inviato di Striscia La Notizia) Marco Camisani Calzolari.

L’evento, inaugurato da Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina, ha visto protagonisti 25 investitori istituzionali (Fondi di Investimento, Venture Capital) che si sono particolarmente distinti per aver contribuito a creare valore per il Sistema Italia negli ultimi anni, con un focus particolare sulle tematiche ESG che si riferisce a tre aree principali : Ambiente, Società, Governance. L’analisi che ha portato alla selezione dei vincitori è stata condotta da DealSet.

Ecco l’elenco dei premiati, che hanno ricevuto l’onorificenza, in ordine alfabetico:

1) AKSIA GROUP SGR S.p.A.

2) ANTHILIA CAPITAL PARTNERS SGR

3) ARCADIA SGR S.p.A.

4) A IMPACT – AVANZI ETICA SICAF EUVECA S.p.A.

5) AVM GESTIONI SGR

6) CAPZA

7) CLARIS VENTURES SGR

8) ENTANGLED CAPITAL SGR S.p.A.

9) EQUITER S.p.A.

10) FRIULIA FINANZIARIA FVG

11) HIG CAPITAL LLC.

12) HOPE SICAF S.B. S.p.A.

13) IGI PRIVATE EQUITY SGR

14) INDACO VENTURE PARTNERS SGR

15) LVENTURE GROUP S.p.A.

16) MUZINICH & CO LTD.

17) NB RENAISSANCE – NEUBERGER BERMAN AIFM SARL

18) PFH PALLADIO HOLDING

19) PRIVATE EQUITY PARTNERS SGR

20) SIPAREX – INSEC EQUITY PARTNERS SGR S.p.A.

21) STAR TECH VENTURES

22) STYLE CAPITAL SGR

23) SVILUPPO IMPRESA CENTRO ITALIA SGR S.p.A.

24) TEAM SYSTEM CAPITAL AT WORK SGR

25) VALUE ITALY SGR S.p.A.