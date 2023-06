Air Defender 23: la più grande esercitazione aerea della Nato. 25 Paesi, 250 aerei e circa 10.000 persone

- Advertisement -

Un messaggio chiaro e forte per Putin

AgenPress. La Germania ospiterà nei prossimi giorni la più grande esercitazione di difesa aerea della Nato. L’operazione, senza precedenti, coinvolgerà 25 Paesi, 250 aerei e circa 10.000 persone.

Amy Gutmann, ambasciatrice Usa in Germania, ammette di voler inviare un messaggio a Mosca e dichiara che l’operazione, denominata Air Defender 23, era programmata da anni, ma la Russia invadendo l’Ucraina l’ha resa più urgente.

“Si tratta di un’esercitazione assolutamente impressionante per chiunque la guardi e dimostrerà senza ombra di dubbio l’agilità e la rapidità della nostra forza alleata. Sarei piuttosto sorpresa se un qualsiasi leader mondiale non prendesse nota di ciò che questo dimostra in termini di spirito di questa alleanza, e di forza di questa alleanza. E questo include il signor Putin” – conclude Amy Gutmann -.