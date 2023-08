Agente penitenziario colpito con bastone nel Carcere Regina Coeli

- Advertisement -

USPP Lazio: dovrebbero arrivare nuovi provvedimenti dal DAP per dire basta alle aggressioni

AgenPress. “Regina Coeli carcere allo sbando, risse tra detenuti e aggressioni da Saloon nei confronti degli agenti, dove ogni giorno ne accade una, anche ieri sera un agente è stato colpito con una gamba di un tavolino lanciato alle spalle da un detenuto, mentre con l’infermiera passava la terapia, facendo esso da scudo, presso la settima sezione costringendolo alle cure presso il pronto soccorso”.

La notizia viene dal segretario regionale USPP Lazio Daniele Nicastrini.

Inutile il grido d’allarme lanciato in queste settimane più volte, se all’interno di questa struttura esiste una approssimativa situazione allo sbando a danno del personale di polizia penitenziaria ridotto a circa 350 unità su 516 previste e 1000 detenuti presenti su circa 600 posti disponibili.

“Una gestione della sicurezza fallimentare dove a breve dovrebbe vedere l’arrivo di un nuovo direttore dell’area sicurezza, la quale auspichiamo sia in grado di sovvertire la situazione che, ogni giorno vede un agente ferito per mano di detenuti che non sembrano avere alcun rispetto delle regole di buona convivenza”.

Sulla vicenda dell’aggressioni interviene anche il Presidente USPP Dr. Giuseppe Moretti: “ proprio in questi giorni in considerazioni delle tante aggressioni subite dagli agenti, abbiamo avuto notizie che il DAP stia disponendo nuove misure ad arginare queste azioni violenti e porre fine al girovagare dei detenuti media sicurezza nelle sezioni detentive, che a nostro parere non offre garanzie di maggior rispetto delle regole di buona convivenza anzi prolifica altri reati come lo spaccio di droga che è aumentato nelle nostre carceri.”

L’USPP, nel frattempo, augura al collega colpito una pronta guarigione, sapendo perfettamente che quanto sta accadendo non può essere più tollerato!!!-