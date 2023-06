Afghanistan. Unicef, 16 milioni di bambini hanno bisogno di protezione e assistenza umanitaria

- Advertisement -

AgenPress – “16 milioni di bambini” hanno bisogno di protezione e assistenza umanitaria. Lo ha detto Fran Equiza, rappresentante dell’Unicef ​​in Afghanistan aggiungendo che i diritti dei bambini vengono erosi ogni giorno e troppi bambini sono gravati da responsabilità ben oltre la loro età.

“Quel sorriso mi dà speranza. Questo sorriso e questo spazio a misura di bambino, in un Paese con quasi 16 milioni di bambini, hanno bisogno di protezione e assistenza umanitaria. In un paese in cui troppi bambini sono gravati da responsabilità ben oltre la loro età e i diritti dei bambini vengono erosi ogni giorno”.

Il Ministero dell’Economia ha affermato che i bambini nel Paese hanno bisogno di aiuti umanitari e sostegno nel settore dell’istruzione, e il mondo dovrebbe sostenere l’attuale governo in entrambe le aree.

“I bambini afghani hanno bisogno di sostegno in due aree, nell’area degli aiuti umanitari e nell’area dell’istruzione. Chiediamo alla comunità internazionale di sostenere l’Emirato islamico in entrambe le aree”, ha affermato Abdul Latif Nazari, viceministro dell’Economia.

Nel frattempo, alcuni bambini nella capitale hanno affermato che a causa delle loro famiglie e della loro vita devono affrontare lavori forzati e chiedono all’Emirato islamico di prestare maggiore attenzione ai diritti dei bambini.

“Chiediamo all’Emirato islamico di prestare attenzione ai bambini in modo che possiamo imparare ed essere qualcuno in futuro”, ha detto Najib, un bambino.

“Non voglio lavorare, voglio imparare e diventare un pilota”, ha detto Fahim, un bambino.

In precedenza, il capo dell’organizzazione del lavoro in Afghanistan ha annunciato l’aumento del numero di bambini lavoratori nel Paese e ha affermato che le battaglie di diversi decenni e la povertà delle famiglie sono considerate le ragioni principali del lavoro minorile.

L’UNICEF ha anche affermato che in Afghanistan 1 bambino su 5 è coinvolto nel lavoro minorile e considera il cambiamento politico nel paese uno dei fattori che influenzano l’aumento del lavoro minorile.