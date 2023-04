Afghanistan. Povertà e alto tasso di disoccupazione spingono ogni giorno centinaia di afghani a lasciare il paese

- Advertisement -

AgenPress – Molti gli afgani costretti a lasciare il paese e migrare illegalmente per trovare lavoro all’estero per sfamare le proprie famiglie.

“Sono stato deportato 16 volte dal 1391 (anno solare) fino ad ora… siamo vulnerabili e alle prese con problemi e dobbiamo uscire”, ha detto Abdul Khaliq, un residente di Herat.

“Se ci fossero posti di lavoro in Afghanistan, perché dovremmo lasciare il paese. Non ci sono posti di lavoro e professioni”, ha detto Abdul Satar, residente a Herat.

Nadir, un residente di Baghlan, insieme alla sua famiglia di cinque membri, sta cercando di attraversare illegalmente il confine con l’Iran.

“Se un pezzo di pane potesse essere trovato in Afghanistan, perché dovremmo andare in altri paesi, perché dovremmo spostarci e seguire questa strada dura e pericolosa?” disse Nadir.

“Mia madre è diventata una storpia e ho lasciato la scuola per guadagnare un po’ di soldi per curarla”, ha detto Tahir, figlio di Nadir.

Ciò avviene quando il ministro ad interim per i rifugiati e il rimpatrio, Khalil Rahman Haqqani, ha affermato che i trafficanti di esseri umani incoraggiano le persone a lasciare il paese.

“I gruppi mafiosi, i trafficanti di esseri umani, seducono gli afgani e li portano all’estero. Loro (i cittadini) dovrebbero saperlo e capire che i percorsi sono difficili: i percorsi sono via mare e via nave e nel traffico di esseri umani attraverso la Grecia vengono detenuti come animali. Dovrebbero capirlo”, ha detto.

“Negli ultimi due anni abbiamo cercato di arrestare molti trafficanti di esseri umani. A coloro che tentano di andarsene, forniamo loro i passaporti per lasciare il paese legalmente”, ha dichiarato Gul Mohammad Qudrat, portavoce del dipartimento di sicurezza di Nimroz.