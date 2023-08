Afghanistan. Onu, vietare l’istruzione alle ragazze e il lavoro alle donne è un crimine contro l’umanità

- Advertisement -

AgenPress – La Corte penale internazionale (ICC) dovrebbe riconoscere la discriminazione di genere in Afghanistan come un crimine contro l’umanità e indagare su di essa con l’obiettivo di perseguire i responsabili.

E’ quanto ha detto l’inviato delle Nazioni Unite per l’istruzione globale Gordon Brown.

“Il parere legale che abbiamo ricevuto mostra che la negazione dell’istruzione alle ragazze afgane e del lavoro alle donne afghane è una discriminazione di genere, che dovrebbe essere considerata un crimine contro l’umanità, e dovrebbe essere perseguita dalla Corte penale internazionale”.

Brown ha anche esortato le nazioni musulmane a inviare una delegazione a Kandahar, in Afghanistan, per sostenere la revoca dei divieti di istruzione e lavoro, che non hanno fondamento nel Corano o nell’Islam.

“Esorto i leader del paese a maggioranza musulmana a sostenere una delegazione presso i religiosi di Kandahar per cercare di convincerli a rimuovere il loro divieto all’istruzione femminile e al lavoro femminile, che non ha alcun fondamento nel Corano o nella religione islamica”.

“Sima Bahous, capo dell’Ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne (UN-Women), ha rilasciato una dichiarazione in cui ha sottolineato che attraverso oltre 50 editti, ordini e restrizioni, i talebani non hanno lasciato alcun aspetto di la vita delle donne intatta, nessuna libertà risparmiata. Ha invitato tutti gli attori a unirsi a noi nel sostenere le donne afghane in ogni modo, elevando le loro priorità, voci e raccomandazioni, finanziando i servizi di cui hanno un disperato bisogno (per) ricevere il sostegno di cui hanno bisogno”, ha affermato Stéphane Dujarric, portavoce del Segretario generale.

Il portavoce dell’Emirato islamico, Zabihullah Mujahid, ha però affermato che le osservazioni dell’inviato speciale delle Nazioni Unite per l’educazione globale sulle violazioni dei diritti umani in Afghanistan sono propaganda politica.

“L’Emirato islamico dell’Afghanistan non nega che ci siano questioni in termini di diritti che necessitano di una riforma”, ha detto Mujahid.

L’inviato delle Nazioni Unite per l’istruzione globale Gordon Brown ha sottolineato che se le scuole vengono riaperte a condizioni che consentono alle ragazze diritti e dignità adeguati, allora gli aiuti all’istruzione che esistevano da 20 anni e che sono stati tagliati verranno ora ripristinati.