Afghanistan. Onu, i talebani hanno cancellato donne e ragazze dalla vita pubblica

AgenPress – Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha affermato che le donne e le ragazze “sono cancellate dalla vita pubblica” in Afghanistan.

Guterres ha fatto le osservazioni in una sessione della conferenza della Commissione sulla condizione delle donne.

“La sessione della Commissione sullo status delle donne è uno degli eventi importanti… alle Nazioni Unite. E assume un significato ancora maggiore in un momento in cui i diritti umani vengono minacciati e violati in tutto il mondo. Il progresso di oltre un decennio sta svanendo davanti ai nostri occhi. In Afghanistan le donne e le ragazze vengono cancellate dalla vita pubblica”.

L’inviata speciale Usa Rina Amiri in un incontro che si è tenuto a New York sulla situazione delle donne, ha espresso preoccupazione per la situazione dei diritti umani e dei diritti delle donne.

“Questo è il messaggio che ho colto in ogni incontro che ho avuto con la comunità internazionale e con i talebani. E penso che sia un messaggio che tutti noi dovremmo portare e che questo è qualcosa che dovremmo continuare a sostenere”.

“La continuazione di queste politiche deteriorerà ulteriormente la situazione socioeconomica in Afghanistan e ostacolerà gli sforzi del popolo afghano per raggiungere l’autosufficienza, gli obiettivi di sviluppo sostenibile e, in ultima analisi, la pace e lo sviluppo sostenibile”, ha dichiarato l’Incaricato d’Affari dell’Afghanistan Permanent Missione alle Nazioni Unite, Naseer Ahmad Faiq.

Il vice portavoce dell’Emirato islamico, Bilal Karimi, ha smentito le “preoccupazioni” sulla situazione dei diritti umani, affermando che i diritti di tutti gli afgani sono tutelati all’interno di una struttura islamica.

“L’Emirato islamico come governo responsabile garantisce i diritti di tutti i cittadini del Paese e adotta misure basate su credenze e valori islamici. Nessuna parte dovrebbe essere preoccupata in questo senso”.