Afghanistan. Molte ragazze non potendo studiare si dedicano alla formazione sartoriale

AgenPress – Tante le studentesse che hanno nuovamente chiesto all’Emirato islamico di riaprire le scuole e le università chiuse alle studentesse sopra la sesta elementare.

In un laboratorio di sartoria in un angolo della capitale, alcune studentesse sono impegnate nella formazione di cucito in un laboratorio e credono che lo scopo del lavoro in questi laboratori sia quello di evitare la malattia mentale.

“Vogliamo che l’Emirato islamico apra scuole e università alle ragazze in modo che possano studiare come ragazzi, e dovremmo continuare i nostri studi”, ha detto Maryam, una studentessa.

“Poiché non abbiamo potuto continuare i nostri studi a causa della chiusura delle università, siamo venuti qui a causa della disoccupazione e per prevenire problemi mentali”, ha detto Zahrah.

Atifa era in terza media a scuola e ha detto che dopo la chiusura delle scuole ha perso tutti i suoi sogni.

“Ero in terza media e poiché i cancelli delle scuole e delle università sono stati chiusi dall’Emirato islamico, è stato istituito un laboratorio di cucito. Sono venuto qui per imparare a cucire. Sono molto felice di imparare a cucire”.

Nel frattempo, i funzionari di questo laboratorio hanno affermato che più di quaranta studentesse sono impegnate nella formazione di cucito in questo laboratorio in momenti diversi.

“Da quaranta a cinquanta studentesse vengono formate nel dipartimento di cucito. Abbiamo tre termini in questo laboratorio che sono tre mesi, sei mesi e nove mesi e lo scopo di creare questo laboratorio è quello di fornire lavoro e formazione di sartoria per studentesse che sono state private dell’istruzione “, ha affermato Lina, a capo della sartoria.

“La maggior parte delle nostre studentesse sono studentesse che non hanno alcuna attività dopo la chiusura di scuole e università, e qui stanno imparando a cucire in modo pratico e teorico”, ha detto Yasin, un’insegnante del laboratorio.

Nel frattempo, la Camera di commercio e industria delle donne ha affermato che dopo l’acquisizione dell’Emirato islamico nel Paese, è aumentato l’interesse delle donne a lavorare nei settori dell’artigianato.

“L’interesse delle donne per il settore del cucito e dell’artigianato è aumentato. Se forniamo statistiche non ufficiali, potrebbero esserci più di 45.000 donne che lavorano in questo settore in tutto l’Afghanistan”, ha affermato Salma Yosifzai, amministratore delegato della Camera di commercio e industria delle donne.