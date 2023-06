Afghanistan. Leader emirati islamici: nessuna pressione mondiale può “compromettere l’Islam”

- Advertisement -

AgenPress – Nell’audio attribuito al leader dell’Emirato islamico Mawlawi Hibatullah Akhundzada parlando alla preghiera di Eid al-Adha a Kandahar, ha detto che non ci sono ostacoli che si frappongono all’attuazione degli “ordini della Sharia” e che non sono sotto la pressione di alcun potere per ” compromesso sull’Islam”.

Ha anche fatto riferimento al governo dell’Emirato islamico, affermando che i “musulmani di tutto il mondo” sono felici che l’attuale governo sia salito al potere.

“Oggi siamo così indipendenti che non ci sono ostacoli sul percorso per attuare i veri ordini dell’Islam. Non siamo sotto pressione da nessuna potenza mondiale per compromettere l’Islam o per non garantire il vero Islam”.

Parlando a un raduno nell’Arg, il primo ministro ad interim Mawlawi Abdul Kabir ha affermato che l’Emirato islamico ha compiuto progressi “significativi” nei campi economico, politico e della sicurezza.

“Vedi che l’Afghanistan ha mantenuto il suo impegno con i paesi vicini, regionali e del mondo. Abbiamo inviati in quasi 16 paesi e alcune ambasciate ci sono state ufficialmente consegnate”.

Nel frattempo, il Primo Vice Primo Ministro Mullah Abdul Ghani Baradar ha detto a un raduno durante la preghiera per Eid al-Adha all’Arg che il mondo fa “propaganda” sulle sfide economiche in Afghanistan e incoraggia le persone a lasciare il Paese.

“È un tentativo del mondo di persuadere gli afghani, dicono ripetutamente che non ci sono opportunità di lavoro e c’è povertà in Afghanistan. Da un lato, l’onnipotente Allah ha portato la siccità che l’essere umano non può affrontare e nessuno può”.

Il leader dell’Emirato islamico ha affermato che il processo di personalizzazione delle istituzioni basate sulle leggi della Sharia è in corso e che i ministeri sono obbligati a trasformare tutte le leggi in ordini della Sharia.