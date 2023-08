Afghanistan. L’80% delle ragazze e delle giovani donne in età scolare, 2,5 mln, non vanno a scuola

- Advertisement -

AgenPress – Care International ha affermato nel suo recente rapporto che attualmente l’80% delle ragazze e delle giovani donne afghane in età scolare sono private dell’istruzione in Afghanistan.

Il rapporto afferma che l’Afghanistan è l’unico paese al mondo a vietare l’accesso delle ragazze e delle donne all’istruzione, il che è costato all’economia afghana circa 5,4 miliardi di dollari.

“Attualmente, l’80% delle ragazze e delle giovani donne afghane in età scolare – 2,5 milioni di persone – non vanno a scuola”, si legge nel rapporto.

“L’Afghanistan attualmente chiude le porte alla scienza e alla conoscenza per le studentesse, e questo ha un effetto molto negativo sulle questioni sociali, politiche ed economiche del nostro Paese”, ha affermato Soraya Pikan, attivista per i diritti delle donne.

Ciò avviene 700 giorni dopo la chiusura delle scuole alle studentesse di età superiore alle 6 classi; alcuni di questi studenti hanno affermato che non è ancora chiaro cosa accadrà alla loro istruzione.

Arezo, una studentessa di prima media della scuola che ha 15 anni, ha detto che aspetta ogni giorno l’apertura delle scuole femminili, ma dopo 700 giorni ha perso la speranza che riaprissero.

“La scuola femminile è chiusa da 700 giorni e non è ancora stata riaperta. Ci aspettavamo che la scuola fosse aperta, ma non è stato così e ora siamo preoccupati per quando riaprirà”, Arezo disse.

Altre ragazze hanno affermato che l’istruzione è uno dei loro diritti fondamentali e hanno chiesto all’Emirato islamico di rispettare il loro diritto all’istruzione e di aprire loro delle scuole.

“Siamo stati allontanati dalle nostre scuole e da tutte le istituzioni educative”, ha detto Shabnam, uno studente.

“Speravamo che le scuole venissero riaperte dopo due anni, ma finora sono chiuse, e chiediamo all’Emirato islamico di riaprirle per noi”, ha detto Zuhra, un altro studente.

Il 3 Hamal 1401 (calendario solare), l’Emirato islamico ordinò che le ragazze non frequentassero la scuola. Questa decisione ha provocato reazioni sia interne che estere.