Afghanistan. Il Gruppo amiche delle donne chiede la riapertura delle scuole femminili

Hanno invitato i “talebani a revocare immediatamente l’effettivo divieto all’istruzione secondaria femminile in Afghanistan”.

I membri chiedono ai talebani di revocare immediatamente l’effettivo divieto di istruzione secondaria per le ragazze in Afghanistan, in vigore da più di un anno. I membri sono profondamente preoccupati per gli sviluppi in cui le richieste della comunità hanno portato alla riapertura di alcune scuole secondarie femminili, per poi essere nuovamente chiuse con la forza dai talebani. Hanno sottolineato che la decisione dei talebani di escludere le ragazze dalle scuole non riflette i desideri e le richieste della maggioranza del popolo afgano e che rende l’Afghanistan l’unico paese al mondo che vieta l’istruzione secondaria per le ragazze.

Inoltre “richiedono al Rappresentante speciale del Segretario generale di continuare a impegnarsi con tutti gli attori politici e le parti interessate afghane, comprese le autorità competenti, su questo tema, in conformità con il mandato dell’UNAMA”.

Le scuole per le studentesse superiori al sesto anno sono rimaste chiuse per più di un anno e non c’è ancora una decisione definitiva al riguardo.

Gli studenti hanno ripetutamente espresso preoccupazione per il loro futuro incerto.

“Chiediamo che mantengano le loro promesse e riaprano le scuole femminili oltre il sesto anno”, ha detto uno studente.

“L’unica ambizione che abbiamo è la riapertura delle scuole femminili. Con la fine di ogni notte e quando arriva il mattino, penso che ora ci diranno di venire nella tua scuola”, ha detto uno studente.

L’Emirato islamico deve ancora commentare la dichiarazione del Gruppo delle amiche delle donne in Afghanistan, ma in precedenza ha affermato che i diritti umani sono garantiti in Afghanistan.

“Un giorno di scuole chiuse avrà enormi effetti storici e intellettuali. Credo che le donne afghane abbiano capacità in molti settori, quindi non solo le scuole saranno riaperte, ma anche opportunità di lavoro dovrebbero essere fornite loro”, ha affermato Najibullah Jami, analista politico.

Il Gruppo delle amiche delle donne in Afghanistan ha sottolineato i risultati del Forum economico mondiale secondo cui vietare alle donne di lavorare nel settore pubblico e formale farà sì che il PIL dell’Afghanistan si contragga di un minimo di 600 milioni di dollari nell’immediato e le restrizioni all’occupazione femminile nel settore privato potrebbero portare a una perdita di produzione di $ 1,5 miliardi entro il 2024.