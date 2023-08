Afghanistan. Il governo talebano vieta alle donne di frequentare il parco nazionale Band-e-Amir, nella provincia di Bamiyan

Heather Barr, direttrice della Divisione Diritti delle Donne di Human Rights Watch, ha affermato che i “talebani” si sono impossessati dei diritti essenziali delle donne.

“Quest’ultimo ordine dei talebani che ordina alle donne di non andare a Band-e-Amir fa parte di un modello in cui i talebani, passo dopo passo, stanno rapidamente portando via alle donne tutto ciò di cui hanno bisogno per la loro vita”, ha detto.

In segno di protesta contro il divieto alle donne di recarsi nel Parco Nazionale di Bande-Amir, il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani afghani, Richard Bennett, ha dichiarato online: “Qualcuno può spiegare perché questa restrizione per le donne che visitano Bande Amir è necessaria per rispettare con la Sharia e la cultura afghana?”

“Stiamo assistendo a una crescente restrizione nei confronti delle donne. Ci auguriamo che l’Emirato islamico abbia un motivo per cui le donne sono bandite dal Parco nazionale Band-e-Amir”, ha affermato Tafseer Siah Posh, attivista per i diritti delle donne.

Le attiviste delle donne hanno espresso preoccupazione per il divieto alle donne di visitare quest’area.

“Da quanto vediamo, le restrizioni aumentano ogni giorno. Chiediamo all’Emirato islamico di fornire strutture per le donne”, ha detto Safa, residente a Kabul.

Hanafi ha detto che la decisione è stata presa a causa della mancata osservanza dell’hijab da parte delle donne e ha detto che alle donne dovrebbe essere impedito di entrare in questo parco finché non sarà preparata una procedura.

I talebani hanno una storia di divieti alle donne di svolgere determinate attività su base temporanea, incluso impedire loro di frequentare le scuole nel dicembre 2022.

Il divieto di visitare il parco nazionale di Band-E-Amir è l’ultima di una lunga lista di attività che alle donne è stato impedito di svolgere da quando i talebani sono tornati al potere nell’agosto 2021.