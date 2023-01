Afghanistan. I talebani vietano alle ragazze di iscriversi al prossimo esame di ammissione all’università

- Advertisement -

AgenPress – Il ministero dell’Istruzione superiore ha vietato alle ragazze di iscriversi all’esame di ammissione all’università 1402 (anno solare), secondo una lettera inviata alle università private e agli istituti di istruzione superiore.

La lettera afferma che le studentesse non possono iscriversi fino a nuovo avviso.

Il mese scorso il ministero dell’Istruzione superiore in una lettera agli istituti di istruzione superiore ha decretato che alle studentesse è vietato partecipare alle lezioni.

La decisione è stata seguita da un altro decreto del governo provvisorio che vieta alle donne di lavorare nelle ONG, che ha subito forti reazioni a livello nazionale e internazionale.

L’Organizzazione per la cooperazione islamica ha tenuto una riunione all’inizio di questo mese per discutere la decisione del governo provvisorio afghano di impedire l’accesso delle donne all’istruzione e al lavoro presso le ONG.

I partecipanti “hanno sottolineato che l’istruzione è un diritto umano fondamentale di cui tutti gli individui devono godere sulla base di pari opportunità e in modo non discriminatorio, e di cui non devono essere privati”, ha affermato l’OIC in una dichiarazione di quell’incontro.

Molti paesi e organizzazioni islamiche, inclusa l’OIC, hanno definito il divieto di accesso di donne e ragazze al lavoro e all’istruzione una contraddizione con la legge islamica.

L’Emirato islamico ha affermato che il divieto di accesso delle donne all’istruzione e al lavoro presso le ONG è temporaneo e che stanno lavorando a piani per aprire la strada all’accesso delle donne al lavoro e all’istruzione, all’interno della legge della Sharia.