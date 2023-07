Afghanistan. Haqqani: sforzi in corso per trovare una soluzione per riapertura scuole ed università per le ragazze

- Advertisement -

AgenPress – Il ministro dell’Interno ad interim, Sirajuddin Haqqani, ha affermato che sono in corso sforzi per trovare una soluzione adeguata per la riapertura di scuole e università per le ragazze.

Haqqani ha fatto le osservazioni a un raduno di studiosi religiosi, rappresentanti del settore privato e anziani tribali a Herat, dove è arrivato lunedì insieme a una delegazione di alto livello dell’Emirato islamico, guidata da Abdul Hakim Haqqani, capo della Corte suprema.

Haqqani ha affermato che la questione delle scuole e delle università femminili richiede tempo.

“Sono in corso sforzi per una soluzione logica su questi problemi. Il problema che vediamo è che quando una questione diventa controversa, ha bisogno di un po’ di tempo per non causare controversie”, ha detto.

Haqqani ha affermato che nonostante il settore privato afghano abbia affrontato varie sfide negli ultimi due anni, ha svolto un ruolo importante nel miglioramento della situazione.

Anche alcuni rappresentanti del settore privato che hanno partecipato all’incontro hanno menzionato la necessità di riaprire le scuole femminili.

“Le condizioni che il governo sta decidendo, le scuole e le università saranno riaperte in base a tali condizioni, quindi l’investimento non è diretto al di fuori del Paese”, ha affermato Torialai Ghawsi, vice capo della Camera dell’industria e delle miniere dell’Afghanistan di Herat.

“La pressione mentale non dovrebbe essere imposta su di noi, e i nostri giovani non dovrebbero essere schiaffeggiati in faccia negli angoli delle città, le donne o le ragazze non dovrebbero essere sottoposte alla pressione delle autorità governative”, ha detto Abdullah Dashti, vice capo della Camera di Commercio e Investimenti di Herat.

I partecipanti hanno anche chiesto sicurezza e impegno dell’Emirato islamico con la comunità internazionale, affermando che l’Afghanistan dovrebbe essere trascinato fuori dall’isolamento politico.

“Abbiamo sentito i tuoi problemi. Questi problemi mi appartengono, presterò sicuramente attenzione a loro”.