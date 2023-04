Afghanistan. Gli ospedali di Kabul mancano di medici e attrezzature come la risonanza magnetica

- Advertisement -

AgenPress – “Abbiamo bisogno di macchinari per gli esami, che non sono disponibili nel nostro ospedale, come la risonanza magnetica, ma questo servizio non è disponibile nel nostro ospedale”. Lo ha detto Mohammad Iqbal Sediqi, vice capo del Children’s Health Hospital.

Il reparto di emergenza di questo ospedale ha solo dieci posti letto per i pazienti e per questo motivo la maggior parte delle volte i pazienti non ricevono servizi di emergenza, ha detto un medico.

“I pazienti vengono qui con una situazione di emergenza, ma a causa della carenza di posti letto non possiamo prenderci cura di tutti i pazienti”, ha detto Abdul Khaliq Elyas, un medico.

Shegufe, di due anni, ha sofferto di morbillo ed è ora ricoverata al pronto soccorso.

“Tratteniamo il paziente nell’unità di emergenza per cinque giorni e dopo che la sua salute è migliorata, lo trasferiamo in un’altra unità”, ha detto Dawlat Hussain Afzali, medico di Shegufeh.

Nel frattempo, il Ministero della sanità pubblica ha affermato che continuano gli sforzi per aumentare le capacità umane e tecniche negli ospedali.

“Il Ministero della sanità pubblica ha lavorato per tutte le unità nell’ultimo anno. Portiamo le macchine per la chirurgia elettroscopica, che prima non c’era negli ospedali governativi. È stato attivato in alcuni ospedali”, ha dichiarato Sharafat Zaman, portavoce del ministero della Sanità pubblica.