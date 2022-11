Afghanistan. Commissione Europea stanza 75mln di euro in aiuti umanitari. 24mln di persone in povertà

AgenPress – La Commissione europea ha stanziato 75 milioni di euro in aiuti umanitari per l’Afghanistan per affrontare la situazione della sicurezza alimentare, aggiungendo in una dichiarazione che circa 24 milioni di persone hanno bisogno e che l’inverno e le catastrofi naturali hanno recentemente colpito il paese.

Secondo la dichiarazione, la Commissione Ue ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti umanitari di 210 milioni di euro che andranno all’Africa orientale e meridionale, al Medio Oriente e all’America latina.

“Nel 2022, l’insicurezza alimentare ha raggiunto livelli senza precedenti, sia in termini di portata che di gravità, con almeno 205 milioni di persone attualmente in condizioni di insicurezza alimentare acuta e che necessitano di assistenza urgente”, afferma il rapporto.

“Questo è il livello più alto mai registrato. Afghanistan, Etiopia, Nigeria, Sud Sudan, Somalia e Yemen restano a rischio carestia”.

L’Afghanistan è recentemente precipitato in una crisi economica che ha innescato una grave situazione umanitaria.

“Gli aiuti non sono stati distribuiti. Chiediamo al governo di prestare maggiore attenzione alla questione”, ha affermato Ajmal Bahavi, residente a Kabul.

“Gli aiuti dovrebbero essere dati alle persone povere e vulnerabili, non a coloro che hanno una o due auto o hanno una residenza di lusso”, ha detto Mohammad Qassim, residente a Kabul.

Il ministero dell’Economia ha accolto con favore gli aiuti forniti dall’Unione europea, ma ha sottolineato che se gli aiuti saranno forniti in coordinamento con l’Emirato islamico, miglioreranno le condizioni di vita del popolo afghano.

“Considerando i problemi economici e l’inizio dell’inverno, se questi aiuti saranno distribuiti in coordinamento con i ministeri e sulla base di piani, miglioreranno le condizioni di vita dei nostri cittadini”.

In precedenza, l’UE aveva annunciato un pacchetto di 50 milioni di euro.

Secondo Da Afghanistan Bank (Banca centrale), da quando l’Emirato islamico è salito al potere nel Paese sono arrivati ​​oltre 1,5 miliardi di dollari di aiuti umanitari in denaro.