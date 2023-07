Afghanistan. Cancellazione dalla vita pubblica delle donne. Amnesty: talebani responsabili. E’ crimine contro l’umanità

- Advertisement -

AgenPress – Amnesty International ha criticato la “cancellazione” delle donne e delle ragazze afgane dalla vita pubblica, affermando che la mossa è un “crimine contro l’umanità”.

“I talebani devono essere ritenuti responsabili”, ha dichiarato Amnesty International su Twitter.

Continuano le reazioni alle restrizioni imposte alle donne dall’Emirato islamico sia a livello nazionale che internazionale.

“Alle donne è vietato lavorare nelle ONG. Non hanno diritto all’istruzione oltre la scuola primaria, comprese le università. La loro presenza nel servizio pubblico è limitata”, ha affermato Zaman Sultani, ricercatore per l’Asia meridionale presso Amnesty International.

Da quando l’Emirato islamico è salito al potere, alle donne e alle ragazze è stato sistematicamente vietato di frequentare scuole, università e lavorare presso le ONG. Inoltre non possono uscire per svago.

“Stavamo osservando l’hijab al lavoro prima che l’Emirato islamico prendesse il potere. Stavamo anche osservando l’hijab al lavoro dopo che l’Emirato islamico è salito al potere, ma perché ci hanno vietato di andare a lavorare?” ha detto Malalai, un ex dipendente di una ONG.

L’Emirato islamico in reazione ad Amnesty International ha affermato che la comunità internazionale e le organizzazioni internazionali non dovrebbero interferire negli affari interni dell’Afghanistan.

“Abbiamo detto che non ci dovrebbero essere interferenze nelle questioni che sono interne e appartengono al popolo afghano. Dovrebbero concentrarsi sulle questioni per migliorare le loro relazioni con l’Afghanistan”, ha affermato Zabiullah Mujahid, portavoce dell’Emirato islamico. “L’Emirato islamico risolverà i problemi dell’istruzione e del lavoro femminile”.

“Non dovremmo solo prestare attenzione alla questione dei diritti umani per l’istruzione e il lavoro delle donne. Va bene che la questione della scuola, dell’università e del lavoro femminile sia vitale, ma ci sono altri problemi: anche le persone non hanno una pagnotta di pane e le loro difficoltà aumentano di giorno in giorno”, ha detto Naqibullah Noori, docente universitario.