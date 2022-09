Afghanistan. A Herat donne e ragazze riprendono l’antica arte dell’incisione su legno, pietra e metallo

AgenPress – Ad Herat è cresciuto l’interesse di donne e ragazze per l’arte dell’incisione. Recentemente decine di ragazze hanno iniziato a lavorare nei laboratori di incisione, dove producono accessori decorativi intagliando su legno, pietra e metallo.

“L’arte dell’incisione ha portato valore alla mia vita, mi dà da fare e mi salva dallo stare a casa senza fare nulla, ora ho un lavoro e un reddito”, ha detto Raihana Mohammadi, un’incisore.

“Ho un interesse per quest’arte e la imparo in modo da poter fare soldi”, ha detto Madina.

Queste ragazze hanno detto che dopo essere state a lungo a casa e non fare nulla, sono felici di aver trovato quest’arte.

“Sono così felice di avere questo lavoro in modo da poter servire il mio paese e la mia famiglia e anche avere un reddito”, ha detto Maryam Ahmadi, più grave.

Alcune di queste ragazze sono capifamiglia per le loro famiglie e vendono i loro prodotti fatti a mano nei mercati per fare soldi per le loro famiglie.

“Possono produrre e vendere questo e pagare le spese delle loro famiglie”, ha affermato Jalil Ahmad Arbab Zada, coordinatore dei laboratori di intaglio.

L’incisione è una delle arti antiche della provincia di Herat che affonda le sue radici nel periodo timuride più di 600 anni fa.