Afghanistan. 200 prigionieri afgani condannati a morte in Iran riconsegnati ai talebani. Andranno in carcere

AgenPress – Il Ministero dei Rifugiati e del Rimpatrio (MoRR) ha dichiarato che la condanna a morte di 200 prigionieri afgani in Iran è stata recentemente commutata in reclusione e che sono stati consegnati all’attuale governo afghano.

Il portavoce del ministero, Abdul Mutalib Haqqani, ha affermato che più di 2.000 dei 6.000 prigionieri afghani in Iran sono stati rilasciati e rimandati nel Paese.

Haqqani ha osservato che un comitato è stato istituito dall’Emirato islamico per gestire le questioni dei prigionieri afgani in Iran.

“Il Ministero per i Rifugiati e il Rimpatrio è membro di questo comitato e grazie agli sforzi di questo comitato, più di 2.000 afgani che erano stati imprigionati in Iran sono stati rilasciati e rimandati nel paese. Inoltre, 200 prigionieri che erano stati condannati a morte in Iran hanno recentemente ricevuto pene detentive e sono stati rimandati in Afghanistan”, ha aggiunto Haqqani.

Nel frattempo, alcuni analisti politici hanno affermato che per impedire ai cittadini del Paese di andare all’estero, è necessario fornire opportunità di lavoro alla gente.

“Nonostante il fatto che ci siano quasi 6.000 immigrati afgani nelle carceri iraniane, gli accordi presi riguardavano solo alcuni di questi immigrati”, ha detto Asifa Stanikzai, un’attivista per i diritti degli immigrati.

“In primo luogo, le opportunità di lavoro per gli afghani dovrebbero essere create all’interno dell’Afghanistan. Quando gli afgani hanno un lavoro in patria, non andranno in un altro paese”, ha detto Wahid Faqiri, esperto di relazioni internazionali.

Secondo i dati del ministero degli Esteri iraniano, ci sono più di cinque milioni di immigrati afghani nel paese vicino.

In precedenza, un’organizzazione iraniana per i diritti umani aveva affermato che negli ultimi cinque mesi sette immigrati afghani sono stati giustiziati in Iran.