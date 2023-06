AFAM, cambia la ricostruzione di carriera: per il personale riconosciuto l’intero servizio pre-ruolo

- Advertisement -

La norma prevista dal decreto-legge ‘salva-infrazioni’ per i docenti e il personale tecnico-amministrativo

AgenPress. Cambia la ricostruzione di carriera per il personale delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il cosiddetto servizio “pre-ruolo” sarà riconosciuto per intero a tutto il personale, sia docente che tecnico-amministrativo.

A prevederlo è il decreto legge ‘salva-infrazioni’, – articolo 11 – approvato nella seduta di questo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri.

Finora il personale Afam, assunto a tempo indeterminato, poteva vedersi riconosciuto il servizio “pre-ruolo” per intero solo per i primi quattro anni e non per gli altri eventuali altri anni di servizio prestati precedentemente alla nomina in ruolo.

Con questa norma si dà così anche attuazione agli obblighi derivanti dalla procedura di infrazione n.1014/4231, sbloccando di fatto una criticità che perdura da decenni.